Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Aποδοκιμασίες από τους φιλάθλους σε Ντιφαλά, Ράντοβιτς και Πέτεκ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια (21:15) στο Telekom Center Athens φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.
Ο κόσμος των «πράσινων» που ξεκίνησε να γεμίζει από νωρίς το γήπεδο, αποδοκίμασε τους τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στην αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Μεχντί Ντιφαλά και Σάσο Πέτεκ, όταν πάτησαν για πρώτη φορά στο glass floor του T-Center με πολιτικά για να μιλήσουν με τη γραμματεία δέχτηκαν γιουχαρίσματα από τους φιλάθλους του τριφυλλιού.
☘️💥 Οι φίλοι του Παναθηναϊκού «γιούχαραν» τους διαιτητές κατά την εισοδό τους στο παρκέ!#paobc pic.twitter.com/KSQM10uj77— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
