Η Βαλένθια δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Ντουμπάι, πήρε τη νίκη με 85-95 και τελείωσε με την 2η θέση, περιμένοντας πλέον τον αντίπαλό της στα Play Offs.

Η Βαλένθια τελείωσε την κανονική διάρκεια της Euroleague στην 2η θέση, καθώς με τη νίκη της (85-95) στην έδρα της Ντουμπάι, ανέβηκε στο 25-13 και άφησε πίσω την Ρεάλ.

Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν με επιμέρους 20-34 η Βαλένθια ξέφυγε και πήρε τη νίκη.

Ο Μπαντιό είχε 20 πόντους για την Βαλένθια, ενώ 13 πρόσθεσε ο Τόμπσον και 11 ο Πραντίγια.

Για την Ντουμπάι, ο Μούσα είχε 21 πόντους και ο Μπέρτανς 17, ενώ 10 με 5 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πετρούσεφ.

Πλέον η Βαλένθια απολαμβάνει την... ηρεμία της για μια εβδομάδα, περιμένποντας να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Μονακό.