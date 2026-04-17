Ντουμπάι - Βαλένθια 85-95: Οριστικά δεύτεροι οι Ισπανοί
Η Βαλένθια τελείωσε την κανονική διάρκεια της Euroleague στην 2η θέση, καθώς με τη νίκη της (85-95) στην έδρα της Ντουμπάι, ανέβηκε στο 25-13 και άφησε πίσω την Ρεάλ.
Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν με επιμέρους 20-34 η Βαλένθια ξέφυγε και πήρε τη νίκη.
Ο Μπαντιό είχε 20 πόντους για την Βαλένθια, ενώ 13 πρόσθεσε ο Τόμπσον και 11 ο Πραντίγια.
Για την Ντουμπάι, ο Μούσα είχε 21 πόντους και ο Μπέρτανς 17, ενώ 10 με 5 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πετρούσεφ.
Πλέον η Βαλένθια απολαμβάνει την... ηρεμία της για μια εβδομάδα, περιμένποντας να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Μονακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.