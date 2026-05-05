Μονακό - Ολυμπιακός: Η 12άδα των Ερυθρολεύκων για το Game 3
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την 12άδα του για το game 3 απέναντι στην Μονακό.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για την 12άδα ενόψει του Game 3 απέναντι στην Μονακό.
Συγκεκριμένα, ο Μόντε Μόρις επιστρέφει στη 12αδα, ενώ εκτός έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μουσταφά Φαλ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Τάισον Γουόρντ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Τζόσεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
