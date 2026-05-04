Ο Εβάν Φουρνιέ έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» φορώντας ένα t-shirt με το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού το 1997 στη Ρώμη.

Όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το πριγκιπάτο και το Game 3 των playoffs της Euroleague την Τρίτη (5/4, 20:45, Novasports Prime) με τη Μονακό.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των «ερυθρολεύκων» έκλεψε τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό t-shirt που φόρεσε το οποίο έγραφε «Ρώμη 1997», τη σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Εκείνη τη σεζόν σήκωσε την «κούπα» στον τελικό με την Μπαρτσελόνα κερδίζοντας με 73-58 και με την κίνηση του αυτή θύμησε την μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

Ο Εβάν Φουρνιέ με την ιστορική υπενθύμιση δείχνει έτοιμος για να ζήσει και εκείνος ανάλογες στιγμές προετοιμάζοντας τον εαυτό του.