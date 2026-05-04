Φουρνιέ: Εμφανίστηκε με μπλουζάκι «Ρώμη 1997»
Όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το πριγκιπάτο και το Game 3 των playoffs της Euroleague την Τρίτη (5/4, 20:45, Novasports Prime) με τη Μονακό.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ των «ερυθρολεύκων» έκλεψε τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό t-shirt που φόρεσε το οποίο έγραφε «Ρώμη 1997», τη σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Εκείνη τη σεζόν σήκωσε την «κούπα» στον τελικό με την Μπαρτσελόνα κερδίζοντας με 73-58 και με την κίνηση του αυτή θύμησε την μεγάλη επιτυχία της ομάδας.
Ο Εβάν Φουρνιέ με την ιστορική υπενθύμιση δείχνει έτοιμος για να ζήσει και εκείνος ανάλογες στιγμές προετοιμάζοντας τον εαυτό του.
