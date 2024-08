Το ντουλαπάκι που χρησιμοποίησε ο Κόμπι Μπράιαντ στην καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς πουλήθηκε μέσω δημοπρασίας και το ποσό που δαπανήθηκε είναι απίθανο!

Έσείς πόσα χρήματα θα δίνατε για να αποκτήσετε το ντουλαπάκι που χρησιμοποίησε ο Κόμπι Μπράιαντ από το 2003 μέχρι το 2016 στο Staples Center; Τέσσερις άνθρωποι μπήκαν σε μία διαδικασία δημοπρασίας και σε διάστημα 20 λεπτών κατάφεραν να πάρουν ένα αντικείμενο που μέχρι εκείνη τη στιγμή θα κόστιζε 750.000 δολάρια και έφτασαν κοντά στα τρία εκατομμύρια δολάρια!

Ο προσωπικός χώρος του Κόμπι Μπράιαντ δόθηκε τελικά έναντι 2.9 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του δημοπρατικού Οίκοι Sotheby's και έγινε το πιο ακριβό ντουλαπάκι που πουλήθηκε ποτέ!

Την ίδια στιγμή, το τελικό ποσό, ως το πιο ακριβότερο για ένα αντικείμενο που έχει σχέση με τον Κόμπι, απέχει μόνο μιας φορεμένης και υπογεγραμμένης φανέλας του από τη rookie σεζόν (3.69 εκατομμύρια δολάρια) και άλλης μίας, επίσης φορεμένης και υπογεγραμμένη, από τη σεζόν 2007-2008 (5.6 εκατομμύρια δολάρια), όταν ο Μπράιαντ ήταν ο MVP του NBA.

The home locker that Kobe Bryant used has sold for a record-setting $2.9 million, the auction house that brokered the sale said Friday.



According to Sotheby's, it's the most valuable sports locker to ever sell at auction. https://t.co/t0YylbVnIG