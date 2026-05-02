Εύκολο έργο είχαν οι Λέικερς επί των Ρόκετς, επικρατώντας με 98-78 εκτός έδρας, κάνοντας το 4-2 στη σειρά, παίρνοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο των play-offs.

Η ομάδα του Λος Άτζελες επέβαλε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης την κυριαρχία της, τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση, έχοντας το προβάδισμα (31-49) στο ημίχρονο.

Στον ίδιο ρυθμό συνέχισε και μετά την ανάπαυλα, με τους Ρόκετς να μην μπορούν να πλησιάσουν και τους «λιμνανθρώπους» να πανηγυρίζουν, εύκολα τη νίκη με 98-78, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση, εκεί που τους περιμένουν οι Θάντερ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος για τους Λέικερς με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τόμσον με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-23, 31-49, 55-71, 78-98