Τίμπεργουλβς-Νάγκετς: Χαμός μεταξύ Γιόκιτς και Κλαρκ
Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.
Πάντως το ματς είχε πολλή ένταση, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζέιλεν Κλαρκ να πάνε να το τινάξουν στον αέρα. Ο Σέρβος έσπρωξε τον αντίπαλο του, εκείνος έκανε το ίδιο όντας έξαλλος αλλά η έγκαιρη επέμβαση των πιο ψύχραιμων ηρέμησε την κατάσταση.
Δεν ήθελε και πολύ να ξεφύγει το πράγμα!
NIKOLA JOKIC GOT INTO IT WITH JAYLEN CLARK 😳— ESPN (@espn) May 1, 2026
Naz Reid and Jaylen Clark were assessed technical fouls for Minnesota, while Jokic was assessed with one for Denver for the altercation. pic.twitter.com/6goRqtYJRE
