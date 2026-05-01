Νίκολα Γιόκιτς και Τζέιλεν Κλαρκ δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους και η κατάσταση πήγε να ξεφύγει στο ματς των Τίμπεργουλβς με τους Νάγκετς.

Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.

Πάντως το ματς είχε πολλή ένταση, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζέιλεν Κλαρκ να πάνε να το τινάξουν στον αέρα. Ο Σέρβος έσπρωξε τον αντίπαλο του, εκείνος έκανε το ίδιο όντας έξαλλος αλλά η έγκαιρη επέμβαση των πιο ψύχραιμων ηρέμησε την κατάσταση.

Δεν ήθελε και πολύ να ξεφύγει το πράγμα!