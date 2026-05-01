Η ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην κάμερα του Gazzetta για το πώς βίωσε την εκρηκτική ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ στο Game 2 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε πάνω από τη Μονακό και στο Game 2 επικρατώντας με 94-64 για να κάνει το 2-0 στη σειρά και να θέλει ακόμα μία νίκη για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, εκλεκτοί καλεσμένοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ και τράβηξαν τα βλέμματα με πρωταγωνιστή φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που το έζησε με την ψυχή του στα courtseats του Φαληρικού σταδίου.

Λίγο πριν το φινάλε και την επιβλητική νίκη των «ερυθρόλευκων» ο «Greek Freak» αποχώρησε από το γήπεδο και το Gazzetta τον ακολούθησε για να πάρει μία δήλωση του κορυφαίου Έλληνα σταρ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε χαρακτηριστικά: «Πέρασα καταπληκτικά», κάτι που αποτυπώθηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του.