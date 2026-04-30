Μία ξεχωριστή στυλιστική επιλογή έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην εμφάνισή του στο ΣΕΦ για το Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεσήκωσε το ΣΕΦ με την παρουσία του στο Game 2 των Playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό με τους Πειραιώτες να έχουν κάνει το 1-0 στη σειρά.

Μάλιστα, αποφάσισε να ξεχωρίσει και με τη στυλιστική του επιλογή, καθώς φόρεσε t-shirt που δείχνει τον Μάικλ Τζόρνταν στην εμβληματική φωτογραφία με το πούρο στο στόμα κάνοντας το σήμα των τεσσάρων δαχτυλιδιών με το χέρι του. Αυτό ήταν το τέταρτο που είχε κατακτήσει ο θρύλος του NBA το 1996.