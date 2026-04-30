Ολυμπιακός - Μονακό: Στο ΣΕΦ ο Κάιλ Κούζμα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι ο μοναδικός NBAer που παρακολουθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μονακό, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκεται και ο Κάιλ Κούζμα.
Ο Κάιλ Κούζμα, όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA και κάνει ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα και να βρίσκει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το Ολυμπιακός - Μονακό.
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026
