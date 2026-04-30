Ολυμπιακός - Μονακό: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός θα έχει έναν εκλεκτό θεατή στο ΣΕΦ στο Game 2 απέναντι στην Μονακό, καθώς στο γήπεδο αναμένεται να βρεθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Έλληνας σταρ απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και θα βρεθεί στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει το Ολυμπιακός - Μονακό, στο οποίο αγωνίζονται και αρκετοί συμπαίκτες του στην Εθνική Ελλάδας.
Ακόμη είναι άγνωστο εάν βρεθεί και η υπόλοιπη οικογένεια μαζί του, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως θα κάτσει μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
