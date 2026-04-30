Ολυμπιακός - Μονακό: Ο Μποντιρόγκα βράβευσε τον Βεζένκοβ για την ανάδειξή του ως MVP!
Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βράβευσε τον Βεζένκοφ ως MVP της κανονικής περιόδου.
O Oλυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 της σειράς Playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, βρέθηκε κι εκείνος στο ΣΕΦ και πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης βράβευσε τον Σάσα Βεζένκοβ που αναδείχθηκε MVP της regular season.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴💪 Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Μονακό#OlympiacosBC pic.twitter.com/smSWpVkQYz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.