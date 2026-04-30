Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βράβευσε τον Βεζένκοφ ως MVP της κανονικής περιόδου.

O Oλυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 της σειράς Playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, βρέθηκε κι εκείνος στο ΣΕΦ και πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης βράβευσε τον Σάσα Βεζένκοβ που αναδείχθηκε MVP της regular season.

