Ολυμπιακός - Μονακό: Αποδοκιμάστηκε ο Μάικ Τζέιμς στην είσοδό του στο ΣΕΦ για το Game 2
O Oλυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ στις 21:00 (Novasports 4, LIVE Gazzetta) για το Game 2 της σειράς Playoffs έχοντας κάνει ήδη το 1-0 από το πρώτο ματς με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, όταν εμφανίστηκε στο παρκέ του φαληρικού σταδίου ο Μάικ Τζέιμς δέχτηκε τις αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
‌
‼️ Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν τον Μάικ Τζέιμς στην είσοδο του στο ΣΕΦ, μία ώρα πριν το game 2 Ολυμπιακός - Μονακό!#OlympiacosBC pic.twitter.com/1ZQeUopBFr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026
