Σε αναμμένα κάρβουνα είναι οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς χωρίς ούτε τρία λεπτά να έχουν συμπληρωθεί στο Game 1 (νίκη των Μαδριλένων) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε.

Μετά από μια επαφή με τον Οτούρου, χτύπησε στο αριστερό γόνατο κι έδειξε να πονάει. Έκανε προσπάθεια να συνεχίσει την αναμέτρηση, όμως έδειξε να πονάει και έκατσε στον πάγκο αδυνατώντας να βοηθήσει.

Το γόνατο του γίγαντα της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί πλέον θέμα σοβαρής ανησυχίας στις τάξεις των Μαδριλένων. Η απουσία του θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη σειρά αγώνων εναντίον της Χάποελ και στη σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν ξέρω τίποτα για τον Έντι, αλλά ο Λεν και ο Γκαρούμπα έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα είναι, αλλά πιθανότατα θα παίξουμε την Παρασκευή χωρίς αυτόν», δήλωσε ο Σκαριόλο μετά τον αγώνα για τον Ταβάρες.

Πλέον στη Ρεάλ ανησυχούν για το μέλλον και περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σε περίπτωση που η ομάδα της Μαδρίτης προκριθεί στο Final Four, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια-Παναθηναϊκός.