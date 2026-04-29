Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Ταβάρες τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο
Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς χωρίς ούτε τρία λεπτά να έχουν συμπληρωθεί στο Game 1 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Movistar Arena της Ισπανίας, ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε.
Συγκεκριμένα, ο ψηλός της «Βασίλισσας» μετά από επαφή με τον Οτούρου χτύπησε στο αριστερό γόνατο κι έδειξε να πονάει. Ο ίδιος προσπάθησε να συνεχίσει, όμως έδειξε να πονάει και πέρασε στον πάγκο της ομάδας του.
Στη συνέχεια, αποχώρησε για τα αποδυτήρια για να εκτιμηθεί η κατάστασή του. Να τονιστεί πώς ο νικητής του ζευγαριού Ρεάλ - Χάποελ, διασταυρώνεται στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας με τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός.
