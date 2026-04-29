«Μίλησαν» φανέλα και μυαλό

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για το τι άλλαξε ο Παναθηναϊκός AKTOR για να φτάσει στο break με τη Βαλένθια και γιατί έκανε τη... μισή δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μέταλλο και απέδειξε στη Roig Arena με τη νίκη (68-67) επί της Βαλένθια και το break στο Game 1 των playoffs της Euroleague πως ξέρει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, όσο μεγάλες κι αν είναι και να φτάνει στο στόχο του!

Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν το βράδυ της Τρίτης (28/4) επί ισπανικού εδάφους πέτυχαν μια νίκη-δήλωση απέναντι στην ομάδα που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν στη Euroleague με διαφορά. Όμως, όλα αυτά είναι ιστορία, όπως έλεγε κάποτε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οφείλεις να αποδεικνύεις πάντα πως είσαι ο καλύτερος στο παρκέ και οι «πράσινοι» φρόντισαν και το επιβεβαίωσαν με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο ρίχνοντας στο καναβάτσο τον αντίπαλο τους.

Δεν επέτρεψαν ούτε μια στιγμή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να προσπεράσει στο σκορ η ομάδα-μοντέλο του Πέδρο Μαρτίνεθ, η οποία ισοφάρισε μόλις τέσσερις φορές στον αγώνα! Όλο το υπόλοιπο διάστημα κυνηγούσε στο σκορ και προσπαθούσε να βρει χωρίς αποτέλεσμα λύση στην άμυνα με αλλαγές που επέλεξε ο Έργκιν Άταμαν.

Ο Τούρκος τεχνικός ήταν πολύ καλά διαβασμένος και έβαλε «φρένο» στον ρυθμό των γηπεδούχων «εγκλωβίζοντας» τους στην άμυνα με αλλαγές που καθυστερούσε την κυκλοφορία της μπάλας και τους οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις σε λάθη τα οποία μετατράπηκαν σε καλάθια στο ανοικτό γήπεδο. Δεν άφησε τη Βαλένθια να ακουμπήσει παρά μόνο ελάχιστες φορές τη μπάλα στο «ζωγραφιστό» και τους οδήγησε σε πολλά τρίποντα (6/33 συνολικά, 18.2%) που δεν βρήκαν στόχο, καθώς πάρα πολλά ήταν υπό ασφυκτική πίεση.

Κι αν ο Έργκιν Άταμαν έχει γίνει αποδέκτης αυστηρής κριτικής για πολλές επιλογές και αποφάσεις του, αυτή τη φορά απέδειξε γιατί είναι εκ των κορυφαίων στη Euroleague, καθώς δεν διστάζει να αλλάζει πράγματα και να οδηγείται σε τακτικές που θα του δώσουν το αποτέλεσμα.

Η άμυνα με αλλαγές δεν ήταν κάτι που επέλεξε στη regular season με την Βαλένθια στα δυο ματς, αλλά αυτή τη φορά, ήταν έτοιμος και είχε δουλέψει με τους παίκτες του το αμυντικό πλάνο τόσο καλά που ανάγκασε τους Ισπανούς να σημειώσουν με... αίμα 67 πόντους! Ποια; Η ομάδα που έχει μέσο όρο 90.3 πόντους ανά αγώνα και είναι μέσα στην πρώτη τριάδα των ομάδων με τα περισσότερα ριμπάουντ ανά αγώνα.

Το πρόβλημα που ανέκυψε την τελευταία στιγμή με τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα που τον έθεσε νοκ άουτ από τη σειρά, συσπείρωσε τους συμπαίκτες του, που με τον τρόπο τους κάλυψαν και το κενό του.

Ο Τούρκος τεχνικός είδε τον Κέντρικ Ναν να τον οδηγεί εκ του ασφαλούς επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ πολύ μεγάλη προσπάθεια έκανε ο Ματίας Λεσόρ που ήταν συγκλονιστικός (12 πόντους-7 ριμπάουντ), αλλά και ο Τι Τζέι Σορτς (12 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα), ο οποίος έχει βρει χώρο και τον τελευταίο καιρό είναι από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να πίεσε περισσότερο η Βαλένθια και με τα επιθετικά ριμπάουντ να μπόρεσε να μειώσει το σκορ και να ισοφαρίσει δυο φορές, ωστόσο, ο Κέντρικ Ναν και ο Τι Τζέι Σορτς έδωσαν λύσεις και «σφράγισαν» τη νίκη του Παναθηναϊκού βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους.

Εξαιρετικός ήταν στον χρόνο που αγωνίστηκε ο Μάριους Γκριγκόνις με 7 πόντους σε 11:35 λεπτά συμμετοχής, ενώ αθόρυβη δουλειά έγινε από τους Τσέντι Όσμαν (7 ριμπάουντ) και τον Τζέριαν Γκραντ που έβαλαν πολύ τα κορμιά τους στην άμυνα.

Όταν στο τελευταίο 5λεπτο η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ επιχείρησε να «κλέψει» το ματς ο Έργκιν Άταμαν επιστράτευσε το χαμηλό σχήμα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο «5» και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο «4» και με την άμυνα με αλλαγές αποδόμησε το επιθετικό πλάνο του αντιπάλου. Χάλασε τις επιθέσεις και τη ροή του παιχνιδιού των Ισπανών που βγήκαν από το comfort zone και τον τρόπο που κυκλοφορούν τη μπάλα και δεν μπόρεσαν να έχουν ρυθμό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να είχε 5 πόντους με 2/6 σουτ εντός παιδιάς, ωστόσο, στην άμυνα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ανίκητοι. Δημιούργησαν δεύτερη ζώνη άμυνας και για να φτάσουν στο καλάθι τις περισσότερες φορές οι παίκτες της Βαλένθια «έφτυναν αίμα».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσει, ούτε να πιστέψει πως έγινε η δουλειά. Έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα και πλέον όλα εξαρτώνται από τους «πράσινους», οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν πιστοί στο πλάνο του προπονητή και να μην πιστέψουν πως έχουν ξεμπερδέψει. Οι Ισπανοί σίγουρα θα κάνουν και εκείνοι προσαρμογές για να «απαντήσουν» στην άμυνα για σεμινάριο της ελληνικής ομάδας, γι’ αυτό θα πρέπει ο Κέντρικ Ναν και η παρέα του να είναι υποψιασμένοι πως ο αντίπαλος θα «πουλήσει ακριβά το τομάρι του» στη συνέχεια της σειράς...



