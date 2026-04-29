Μαρτίνεθ: «Λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την ήττα της Βαλένθια στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό στο Game 1 των Playoffs.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το break απέναντι στη Βαλένθια επικρατώντας με 67-68 και έκανε το 1-0 στη σειρά των Playoffs της EuroLegaue για να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

O Πέδρο Μαρτίνεθ εμφανίστηκε λακωνικός μετά την ήττα της ομάδας του τονίζοντας τι πρέπει να κάνει η Βαλένθια για να απαντήσει.

«Μερικές μικρές λεπτομέρειες στα τελευταία δύο λεπτά έκριναν το αποτέλεσμα. Στην παράταση ίσως τα πηγαίναμε καλύτερα. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε και να τα πάμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι».