Μιλουτίνοβ: «Είμαι ευλογημένος! Ξεχωριστή στιγμή για μένα το σημερινό»
Ευλογημένος που βρίσκεται στον Ολυμπιακό και έχει στο πλάι του αυτούς τους φιλάθλους δήλωσε ο Νίκολα Μιλουτίνοβ μετά τη νίκη με 91-70 επί της Μονακό.
Ο Σέρβος σέντερ που ήταν ο MVP της νίκης των Πειραιωτών έδωσε παράλληλα το σύνθημα για το δεύτερο ματς της Πέμπτης.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είναι όλα καλά αφού κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Θα επιστρέψουν πιο δυνατοί και πιο προετοιμασμένοι, όπως παίζουν σε όλη τη σεζόν. Εμείς πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό παιχνίδι και να επικεντρωθούμε στο επόμενο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά με τους φοβερούς φιλάθλους μας.
Μαζί τους η δουλειά μας είναι πιο εύκολη. Νιώθω ευλογημένος που είμαι σε αυτή την ομάδα, που έχουμε αυτούς τους φιλάθλους. Είναι ξεχωριστή στιγμή για μένα που ο κόσμος φώναξε το όνομά μου».
