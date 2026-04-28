Ολυμπιακός - Μονακό: Πέρασε στα αποδυτήρια ο Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 8 λεπτά να απομένουν για το φινάλε του παιχνιδιού πέρασε στα αποδυτήρια.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγχει τον ρυθμό του ματς κόντρα στη Μονακό στο Game 1 των Playoffs της EuroLeague στο ΣΕΦ με διαφορετικούς πρωταγωνιστές να παίρνουν κάθε φορά τη σκυτάλη.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε κι εκείνος το δικό του μομέντουμ στο ματς, αποχώρησε για τα αποδυτήρια με 8 λεπτά να απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης δείχνοντας να τον ταλαιπωρεί το αριστερό του πόδι.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.