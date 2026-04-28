Ολυμπιακός - Μονακό: Αποχώρησε ματωμένος ο Βεζένκοβ

Ο Σάσα Βεζένκοβ δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα από τον Άλφα Ντιάλο, με τον σταρ του Ολυμπιακού να αποχωρεί με αίματα για τα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός είδε τον σταρ του, τον Σάσα Βεζένκοβ, να αποχωρεί με αίματα στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Μονακό.

Ο Βεζένκοβ δέχθηκε χτύπημα από τον ντιάλο, χωρίς φυσικά να το θέλει ο Αμερικανός της Μονακό, με αποτέλεσμα να ματώσει στο πρόσωπο.

Αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια, εκεί όπου χρειάστηκε να κάνει 4 ράμματα, επιστρέφοντας όμως μετά από περίπου 5'.

 

     

