Ολυμπιακός - Μονακό: Αποχώρησε ματωμένος ο Βεζένκοβ
Ο Ολυμπιακός είδε τον σταρ του, τον Σάσα Βεζένκοβ, να αποχωρεί με αίματα στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Μονακό.
Ο Βεζένκοβ δέχθηκε χτύπημα από τον ντιάλο, χωρίς φυσικά να το θέλει ο Αμερικανός της Μονακό, με αποτέλεσμα να ματώσει στο πρόσωπο.
Αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια, εκεί όπου χρειάστηκε να κάνει 4 ράμματα, επιστρέφοντας όμως μετά από περίπου 5'.
🔴 Πέρασε στα αποδυτήρια ο Σάσα μετά από χτύπημα στο πρόσωπο!#OlympiacosBC pic.twitter.com/wiLUOhVbM6— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 28, 2026
