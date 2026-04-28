Πέντε μόλις λεπτά χρειάστηκε ο Ντόντα Χολ για να κάνει τρεις τάπες στους παίκτες της Μονακό δυναμώνοντας την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος.

Ο Ολυμπιακός ρίχτηκε στη «μάχη» με τη Μονακό στο πρώτο ματς της μεταξύ τους σειράς Playoffs στη EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Ντόντα Χολ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε και στις δύο πλευρές του παρκέ και ειδικότερα στα αμυντικά του καθήκοντα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Μονεγάσκους. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος κάνοντας τρεις τάπες σε μόλις 5 λεπτά παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο μομέντουμ των Πειραιωτών.