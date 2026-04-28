Ολυμπιακός - Μονακό: Μπλοκ πάρτι από τον Χολ στο πρώτο ημίχρονο!
Ο Ολυμπιακός ρίχτηκε στη «μάχη» με τη Μονακό στο πρώτο ματς της μεταξύ τους σειράς Playoffs στη EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Ο Ντόντα Χολ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε και στις δύο πλευρές του παρκέ και ειδικότερα στα αμυντικά του καθήκοντα στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Μονεγάσκους. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος κάνοντας τρεις τάπες σε μόλις 5 λεπτά παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο μομέντουμ των Πειραιωτών.
DONTA BLOCK PARTYYY ❌— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
3 big blocks in less than 5 min of action for the @Olympiacos_BC rim protector! pic.twitter.com/7yILCIBY6R
