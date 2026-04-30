Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο εξτρέμ Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκονται στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός δίνει στο ΣΕΦ το δεύτερό του παιχνίδι με αντίπαλο τη Μονακό για ένα εισιτήριο στο Final 4 της Αθήνας για τη Euroleague.

Ο τεχνικός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συχνά παρακολουθεί τους αγώνες της μπασκετικής ομάδας και το ίδιο έκανε κι απόψε, αφού βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει την αναμέτρηση κόντρα στους Γάλλους.

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Πορτογάλος εξτρέμ Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος επίσης συχνά δίνει το παρών στο ΣΕΦ. Φυσικά και οι δύο πολιορκήθηκαν από φίλους των Πειραιωτών για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

