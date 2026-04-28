Η Βαλένθια έδωσε έξτρα χώρο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, μετά από τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στην προηγούμενη επίσκεψη των «πρασίνων» στη «Roig Arena».

Αποστολή στη Βαλένθια: Γιώργος Κούβαρης

Ο Έργκιν Άταμαν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στη regular season της EuroLeague, είχε εκφράσει το παράπονό του στην ισπανική ομάδα για τα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα είχε χαρακτηρίσει το χώρο που προετοιμάζονται οι προπονητές, «σαν αποθήκη».

«Θέλω να καλέσω τον νέο CEO της EuroLeague, που θέλει να τη συνδέσει με το NBA, να έρθει να δει τα αποδυτήρια των προπονητών, που ήταν σαν αποθήκη. Ήταν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να έρθει να το δει από κοντά. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Τον καλώ να έρθει και να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Η εικόνα της EuroLeague είναι πολύ σημαντική. Και άλλοι φίλοι μου έχουν παραπονεθεί γι’ αυτό. Ας οδηγήσει 2-3 ώρες από τη Βαρκελώνη για να δει το συγκεκριμένο σκηνικό και να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι προπονητές της Ευρωλίγκας δεν θα έπρεπε να προετοιμάζονται σε χώρο που είναι σαν αποθήκη. Καμιά φορά μερικές αλήθειες πονάνε», είχε πει ο Τούρκος τεχνικός.

Ωστόσο, η Βαλένθια έκανε το «χατίρι» στον προπονητή του Παναθηναϊκού και παραχώρησε στο «τριφύλλι» ένα έξτρα δωματιάκι, προκειμένου να είναι πιο άνετα η φιλοξενία του, ενόψει των play-offs της EuroLeague.