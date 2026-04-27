Χωρίς τον Νίκολα Μίροτιτς που έμεινε στο πριγκιπάτο έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) στην Αθήνα η αποστολή της Μονακό για τους δυο πρώτους αγώνες των playoffs της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Οι μονεγάσκοι που απέκλεισαν τη Μπαρτσελόνα μετά την ήττα τους από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για τους Καταλανούς, που έμειναν εκτός playoffs.

Η Μονακό που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα αρκετά προβλήματα τραυματισμών, πλέον είναι σε μια φάση επιστροφών με τους περισσότερους (πλην του Νίκολα Μίροτιτς) παίκτες να είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι. Το βράδυ της Τρίτης (28/4, 21:00) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ την Πέμπτη (30/4, 21:00) ακολουθεί το δεύτερο ματς των playoffs.