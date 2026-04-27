Eντυπωσιακό σκίτσο Euroleague για τον MVP Βεζένκοβ: «Το γήπεδο είναι ο καμβάς του»

H Εuroleague έφτιαξε ένα τρομερό σκίτσο για τον Σάσα Βεζένκοβ που κατέκτησε για δεύτερη φορά το βραβείο του MVP της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

H Euroleague ανέβασε ένα video στο οποίο φαίνεται ένα εντυπωσιακό σκίτσο για τον σταρ των Πειραιωτών. Το αποτελέσμα κλέβει την παράσταση.

«Το γήπεδο είναι ο καμβάς του. Το παιχνίδι είναι η τέχνη του. Κάθε σεζόν, ένα νέο στρώμα. Δύο φορές MVP. Δεν χρειάζονται λόγια», έγραψαν.