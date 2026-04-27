Eντυπωσιακό σκίτσο Euroleague για τον MVP Βεζένκοβ: «Το γήπεδο είναι ο καμβάς του»
Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.
H Euroleague ανέβασε ένα video στο οποίο φαίνεται ένα εντυπωσιακό σκίτσο για τον σταρ των Πειραιωτών. Το αποτελέσμα κλέβει την παράσταση.
«Το γήπεδο είναι ο καμβάς του. Το παιχνίδι είναι η τέχνη του. Κάθε σεζόν, ένα νέο στρώμα. Δύο φορές MVP. Δεν χρειάζονται λόγια», έγραψαν.
The court is his canvas.— EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2026
The game is his art.
Every season, a new layer.
Two-time EuroLeague MVP - enough said. 🎨 pic.twitter.com/aipAZKvr9A
