Μητέρα Ταϊρίκ Τζόουνς στο Gazz Floor by Novibet: «Θέλουμε να τον δούμε να σηκώνει τη EuroLeague»

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μονακό στο Game 1 των Plaoffs της EuroLeague.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολούθησε η εκπομπή του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» με πλούσιο ρεπορτάζ από το ματς. Μάλιστα, το ΣΕΦ γέμισε με πολλές εκλεκτές παρουσίες που θέλησαν να παρακολουθήσουν τη «μάχη» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η μητέρα του Ταϊρίκ Τζόουνς μαζί με τον αδερφό του έκαναν ένα ταξίδι «αστραπή» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθούν στο πλευρό του σέντερ του Ολυμπιακού και να τον στηρίξουν και μίλησαν στον αέρα της εκπομπής για την εμπειρία τους.

Δείτε τι δήλωσαν

«Χθες το πρωί το αποφασίσαμε, ήταν μία αποφάση της τελευταίας στιγμής. Δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις και εγώ άρχισα να χοροπηδάω μόλις τον αντίκρισα. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι.

Δεν μα ενδιέφερε αν έπαιξε ή όχι, αλλά ότι η ομάδα κέρδισε. Η παρουσία μου ήταν που μετρούσε εδώ γι΄ αυτό ήρθα (σ.σ. η μητέρα του) για να τον εμφυχώσω και αυτό είναι που μετράει για εμένα να ξέρω ότι μπορώ να είμαι δίπλα του.

Φεύγουμε αύριο. 24 ώρες στην Ελλάδα. Η μητέρα μου θα επιστρέψει σίγουρα κι εγώ για το Final Four (σ.σ. ο αδερφός του). Θέλουμε να τον δούμε να σηκώνει την EuroLegaue».