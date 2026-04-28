Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια για το Game 1 (21:45, Novasports Prime) των playoffs της Εuroleague. Σημαντική απουσία ο Σλούκας/

Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκo, αφού ξεκινούν τα playoffs. Οι πράσινοι φιλοξενούνται από τη Βαλένθια (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta) και θέλουν να κάνουν το break με το καλημέρα.

Πολύ δυσάρεστα τα μαντάτα πάντως για το τριφύλλι σχετικά με τον αρχηγό του. Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε και θα χάσει όλη τη σειρά με την ισπανική ομάδα. Υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, ενώ θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Η ομάδα του Άταμαν νίκησε τη Μονακό στο play in και πήρε την 7η θέση στη regular season. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμος ο Όσμαν, δεν είναι ώρα να σκεφτούμε ποιοι λείπουν», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής, ενώ ο Φαρίντ πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Είμαι έτοιμος για την ατμόσφαιρα των Play Offs, αυτός ήταν ο βασικός μου στόχος».

Δεν θα παίξει ο Λόπεθ-Αροστέγκι για τη Βαλένθια.

To πρόγραμμα της Τρίτης

20:45 Φενέρ - Ζάλγκιρις (Νovasports 5, live Gazzetta)

21:00 Ολυμπιακός - Μονακό (Novasports 4, live Gazzetta)

21:45 Bαλένθια - Παναθηναϊκός (Νovasports Prime, live Gazzetta)