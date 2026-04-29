Hoopfellas: «Θέλουμε να πάει ο Ολυμπιακός με σκούπα, χαλαρός και ατσαλάκωτος στο Final 4;»
Στο 2.04.12 του χθεσινού Gazz Floor powered by Novibet ξεκίνησε η συζήτηση για το αν θα γίνει... σκούπα από τον Ολυμπιακό επί της Μονακό. Ο Νίκος Παπαδογιάννης εξήγησε ότι το τρίτο ματς δεν θα είναι εύκολο για τους «ερυθρόλευκους», ακόμα κι αν πάει με το 2-0 στο Μονακό. Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης τόνισε ότι κανείς «δεν έδεσε κόμπο το 3-0».
Και μετά την παρέμβαση του Αντώνη Καλκαβούρα, ο οποίος υπογράμμισε ότι σ' αυτό το ζευγάρι είναι πιο πιθανό να δούμε «σκούπα», ο Hoopfellas έθεσε το εξής ερώτημα: «Θέλουμε τη σκούπα και να πάει χαλαρός και ατσαλάκωτος στο Final 4;», με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να απαντά:
«Δεν νομίζω ότι θα πάει ατσαλάκωτος», με τον Hoopfellas να τονίζει: «Μέσα του μπορεί να βράζει, αλλά το πώς θα πάει».
