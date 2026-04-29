Gazz Floor με Ολυμπιακό & Παναθηναϊκό να φουλάρουν για το 2-0 και ΠΑΟΚ έτοιμο για κούπα
Στο σημερινό (16.15) Gazz Floor powered by Novibet, ο Αντώνης Καλκαβούρας μαζί με την Ευτυχία Οικονομίδου και φυσικά τον Ιωάννη Παπαπέτρου σχολιάζουν τα... απόνερα των νικών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που ετοιμάζονται για το 2-0 απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.
Ο Γιώργος Κούβαρης, από την Βαλένθια θα μας μεταφέρει όλο το πράσινο ρεπορτάζ, όπως κι ο Αχιλλέας Μαυροδόντης για τον Ολυμπιακό.
Από το Μπιλμπάο, ο Γιάννης Σταυρουλάκης θα μας βάλει σε ρυθμούς... κούπας για τον ΠΑΟΚ, ενώ η Χριστίνα Κατσαμούρη θα μας μεταφέρει το πώς ζουν οι φίλοι της ομάδας την αναμονή γι' αυτήν τη μεγάλη στιγμή. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος φυσικά έχει πολλά να μας πει για Άρη, Αντετοκούνμπο κι όχι μόνο...
