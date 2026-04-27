Παναθηναϊκός: Τι χάνει χωρίς τον Σλούκα

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει τα δεδομένα της απουσίας του Κώστα Σλούκα και των αγωνιστικών χαρακτηριστικών που θα στερηθεί στη σειρά με την Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται στο... παραπέντε της σειράς των playoffs με την Βαλένθια, που οδηγεί στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, να «ζήσει» χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ισπανία υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Αν δεν έπρεπε να απουσιάζουν από τη σειρά με τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague δυο παίκτες αυτοί είναι ο Κέντρικ Ναν (με την επιρροή που ασκεί με το κυριαρχικό παιχνίδι του και την ευχέρεια στο σκοράρισμα) και ο Κώστας Σλούκας. Ειδικά ο διεθνής πλέι μέικερ δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο παίκτης-προσωπικότητα που καθορίζει τον ρυθμό, που θα πάρει την ευθύνη όταν «η μπάλα καίει» και εκείνος που θα βγει μπροστά στα δύσκολα και θα δώσει λύση, όταν όλα μοιάζουν αδιέξοδα. Με απλά λόγια είναι ένας παίκτης φτιαγμένος για τα μεγάλα ματς.

Και αυτό δεν είναι μια θεωρία, αλλά η πραγματικότητα όπως αυτή έχει αποτυπωθεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στη σειρά κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, πριν το Βερολίνο, πέρσι με την Αναντολού Εφές, αλλά και παλαιότερα με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην επική σειρά με τη Φενέρμπαχτσε και το μεγάλο σουτ στην Κωνσταντινούπολη, με το οποίο γύρισε τη σειρά στο ΣΕΦ και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στο Final Four στο Κάουνας.

Όλες αυτές οι στιγμές δεν είναι τυχαίες, είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της μεγάλης κλάσης ενός παίκτη που ζει με την πίεση και τα μεγάλα ματς.

Η απουσία του δεν είναι ένα απλό αγωνιστικό κενό, αλλά ένα κενό ηγεσίας, εμπειρίας και «καθαρής» μπασκετικής σκέψης, ειδικά στις κρίσιμες κατοχές ενός αγώνας. Η δημιουργία του και η αποσυμπίεση των συμπαικτών του όταν βρίσκεται στο παρκέ σε πιεστικές καταστάσεις είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος άλλος να διαχειριστεί, καθώς ο Σλούκας ακόμη και όταν όλα πηγαίνουν λάθος, είναι εκεί και διορθώνει ανορθογραφίες με μια «μαγική» πάσα, μ’ ένα μεγάλο σουτ και συνολικά με την προσωπικότητα του, που κάνει τους συμπαίκτες του να νιώθουν ασφαλείς, πως θα βρει τη λύση όταν όλοι οι άλλοι θα αδυνατούν να τη δώσουν.

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του Κώστα Σλούκα ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να τα... ξεχάσει στη σειρά με τη Βαλένθια. Πλέον το βάρος θα κληθεί στη θέση του οργανωτή να το σηκώσει ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι σίγουρα πολύ αποτελεσματικός στο αμυντικό κομμάτι, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά πλέον τακτικά και αγωνιστικά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό από τον Έργκιν Άταμαν και τους συνεργάτες του, καθώς μειώνεται σημαντικά η δημιουργία. Γι’ αυτό πλέον, θα πρέπει να βγουν μπροστά και άλλοι παίκτες πλέον και εδώ είναι που πρέπει να «μιλήσει» το ρόστερ των «πρασίνων».

Ο Τι Τζέι Σορτς θα πρέπει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις του, λογικά θα έχει περισσότερο χρόνο στο παρκέ για να θυμίσει τον περσινό παίκτη της Παρί, που τον ανακαλεί στο μυαλό του κόσμου μες τις τελευταίες εμφανίσεις του. Ακόμη, ο Ματίας Λεσόρ, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Τσέντι Όσμαν θα πρέπει να υποστηρίξουν το επιθετικό παιχνίδι του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα δεχθεί μεγάλη πίεση από την σκληρή άμυνα της Βαλένθια.

Προφανώς και το κενό του Κώστα Σλούκα δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά και πράγματα που δεν αποτυπώνονται στη στατιστική, όπως η ηρεμία που προσδίδει η παρουσία του σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, αλλά και η αποθέωση της απλότητας και της «σοφίας» που διέπει το παιχνίδι του.

Γι’ αυτό θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η προσέγγιση που θα κάνει τακτικά στη σειρά με τη Βαλένθια ο Έργκιν Άταμαν, όσον αφορά την κάλυψη του κενού του Κώστα Σλούκα. Ο Τούρκος τεχνικός καλείται χωρίς τον βασικό decision-maker της ομάδας του πλέον να βρει λύσεις σε όλα τα επίπεδα, τακτικά, ψυχολογίας και διαχείρισης, αναζητώντας νέους πρωταγωνιστές, έστω και προσωρινούς για την πιο δύσκολη αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας από την ημέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό AKTOR...

