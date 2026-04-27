Φαρίντ: «Είμαι έτοιμος για την ατμόσφαιρα των Play Offs, αυτός ήταν ο βασικός μου στόχος»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Κένεθ Φαρίντ κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Βαλένθια εν όψει των Play Offs της EuroLeague.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

O Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βαλένθια για τα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ με μειονέκτημα έδρας με στόχο το Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, ο Εργκίν Άταμαν έχει να διαχειριστεί το άσχημο νέο του τραυματισμού του Κώστα Σλούκα, ενώ ο Τσέντι Όσμαν αναμένεται να είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού. Ο Κένεθ Φαρίντ στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της ομάδας μίλησε για τη σειρά που ακολουθεί.

Αναλυτικά

Για τα Play Offs: «Για εμένα σημαίνει περισσότερο physicality. Μπορούμε να παίξουμε πιο physical άμυνα, κάτι που είναι και το δυνατό μου σημείο. Υπάρχουν περισσότερες επαφές, περισσότερα pick and roll, περισσότερες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξεις και πράγματα που πρέπει να εκτελέσεις καλύτερα. Είμαι έτοιμος για αυτή την ατμόσφαιρα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, αυτός ήταν ο βασικός μου στόχος: να φτάσω σε αυτό το σημείο της σεζόν και όχι απλώς να είμαι εδώ, αλλά να κερδίσω. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό».

Για την Βαλένθια: «Η Βαλένθια είναι ίσως η ομάδα με τον μεγαλύτερο ρυθμό στην κανονική περίοδο. Έχουμε δει το βίντεο, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τους έχουμε παρακολουθήσει και απέναντι σε άλλες ομάδες, αλλά και σε εκείνες που κατάφεραν να τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Μια από αυτές είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης, που τους κέρδισε δύο φορές – μια ομάδα που έχουμε νικήσει κι εμείς. Προσπαθούμε να πάρουμε κάποια στοιχεία από τον τρόπο που έπαιξε, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνουμε ο εαυτός μας και να παίξουμε το δυναμικό μπάσκετ που ξέρουμε».