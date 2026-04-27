Βεζένκοβ: Το backstage από την παράδοση του MVP

Ευτυχία Οικονομίδου
Δείτε το βίντεο της EuroLeague από την παράδοση του βραβείου του MVP στον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague για τη φετινή σεζόν (2025-26) μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, παρέδωσαν το βραβείο στον Βούλγαρο φόργουορντ, ενώ με ειδικά σχεδιασμένα t-shirts τον υποδέχθηκαν ο Κώστας Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ για να τον συγχαρούν.

Δείτε το βίντεο από την παράδοση του βραβείου στον Βεζένκοβ

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

