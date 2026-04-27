Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της EuroLeague για τη φετινή σεζόν (2025-26) μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς είχε αναδειχθεί MVP και τη σεζόν 2022-23, γινόμενος μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague που το κατακτά δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ (2004-05 και 2005-06).

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, παρέδωσαν το βραβείο στον Βούλγαρο φόργουορντ, ενώ με ειδικά σχεδιασμένα t-shirts τον υποδέχθηκαν ο Κώστας Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ για να τον συγχαρούν.

Δείτε το βίντεο από την παράδοση του βραβείου στον Βεζένκοβ