Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε μεγάλη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μονακό, με τον Αμερικανό να κατακτά το βραβείο του MVP του Play In.

Ο Τι Τζέι Σορτς κράτησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για την πιο κατάλληλη στιγμή, οδηγώντας τους «πράσινους» στα playoffs της EuroLeague.

Οι 24 βαθμοί που συγκέντρωσε στο PIR 24 ήταν η υψηλότερη αξιολόγηση από κάθε παίκτη ομάδας που προκρίθηκε στην postseason, με τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού να κατακτά έτσι το βραβείο του MVP του Play In.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Σορτς κατακτά το βραβείο MVP του Play In, καθώς την περασμένη σεζόν είχε οδηγήσει την Παρί στα playoffs – επίσης με νίκη στον πρώτο αγώνα της φάσης.

Ο Σορτς σημείωσε 21 πόντους, ισοφαρίζοντας το φετινό ρεκόρ του, με 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/2 βολές και συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη του Παναθηναϊκού με 87-79 απέναντι στη Μονακό, στο Telekom Center Athens. Παράλληλα, είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και κέρδισε 3 φάουλ, χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος.

«Ήταν μια τεράστια εμφάνιση, προφανώς από την ομάδα αλλά και από εμένα», δήλωσε ο Σορτς στην EuroLeague TV μετά το ματς. «Είναι ωραίο που επιτέλους εξασφαλίσαμε την πρόκριση. Μιλήσαμε για το ότι δεν θέλαμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα. Έπρεπε να εμφανιστούμε και να κερδίσουμε σήμερα.

Ήταν μια μεγάλη χρονιά προσαρμογής, για να βρούμε χημεία μεταξύ μας. Σήμερα, όλα “κούμπωσαν”. Συνολικά, ήταν μια καλή εμφάνιση. Χάρηκα που μπόρεσα να κάνω ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω την ομάδα να νικήσει», ανέφερε κλείνοντας ο Τι Τζέι Σορτς.