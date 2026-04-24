Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την ώρα διάθεσης των εισιτηρίων για τα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς των Play Offs με τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στη σειρά των Play Offs της Euroleague με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν γνωστή την ακριβή ώρα που τα... μαγικά χαρτάκια θα τεθούν στη διάθεση του κοινού για τα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή (24/04) και ώρα 23:59.

Η ενημέρωση

«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι για τους δύο πρώτους αγώνες play offs της EUROLEAGUE με αντίπαλο την AS Monaco, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28/04/2026 και την Πέμπτη 30/04/2026 και ώρες 21:00, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή (24/04) και ώρα 23:59.