To ΣΕΦ ετοιμάζεται να... κοκκινίσει ενόψει του Game 1 των Play Offs περιμένοντας αντίπαλο με συλλεκτικά t-shirts να μοιράζονται σε όλους τους φιλάθλους.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 1 των Play Offs της EuroLeague όπου περιμένει τον αντίπαλό του στη σειρά από την αναμέτρηση της Μονακό με την Μπαρτσελόνα.

Το πρώτο ματς, ωστόσο, είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (28/04, 21:00) με τους Πειραιώτες να φτιάχνουν τρομερή ατμόσφαιρα για το κρίσιμο σημείο της σεζόν με ειδικά συλλεκτικά t-shirts που θα μοιραστούν σε όλους τους φιλάθλους.

Αναλυτικά

«Η τράπεζα Πειραιώς "κοκκινίζει" το ΣΕΦ.

Η προετοιμασία για τον πρώτο αγώνα των playoffs της EuroLeague ξεκίνησε!

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως χορηγός μας, θα μοιράσει συλλεκτικά t-shirts σε όλους τους φιλάθλους που θα παρευρεθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την αναμέτρηση της Τρίτης (28/04, 21:00)!

Φοράμε ΟΛΟΙ το t-shirt μας και «ντύνουμε» το ΣΕΦ στα κόκκινα!

ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ - ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ - για το πρώτο βήμα προς το Final Four!

#OLYKOKKINA».