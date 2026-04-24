Tο πέπλο μυστηρίου των Playoffs

Οι οχτώ καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας μπαίνουν την άλλη εβδομάδα στο “πεδίο μάχης” των playoffs γνωρίζοντας ότι στη συγκεκριμένη “πίστα” -και ειδικά φέτος- τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Είναι η “Γη της αλήθειας”. Εκεί που γράφεται ιστορία, γεννιούνται ήρωες και επικές μάχες, μερικές από τις οποίες θα μνημονεύονται για χρόνια αποτελώντας σημείο αναφοράς στη συζήτηση με θέμα τους πραγματικά “μεγάλους” της διοργάνωσης. Ο κομβικός χαρακτήρας αυτών των αναμετρήσεων και η επίδραση τους στην προσπάθεια μιας γενικότερης αξιολόγησης για την προσπάθεια των ομάδων, τις ντύνει με ένα πέπλο μυστηρίου καθώς οι “ταμπέλες” μπαίνουν στην άκρη και απαιτείται από όλους η μέγιστη δυνατή προσπάθεια αναφορικά με την επίτευξη των στόχων.

Οι δικοί μας “αιώνιοι” μπαίνουν στις δύο εβδομάδες της κρίσεως με αυτοπεποίθηση και υψηλές φιλοδοξίες. Ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα από ποτέ στα πόδια του. Τερμάτισε πανάξια στο Νο1 όντας η πιο σταθερή ομάδα της σεζόν από ένα σημείο και μετά. Έκλεισε την κανονική περίοδο αποδίδοντας μπάσκετ υψηλού επιπέδου και αυτό είναι άκρως σημαντικό (η φόρμα δηλαδή) μπαίνοντας στην επόμενη φάση. Οι ερυθρόλευκοι απόψε θα μάθουν τον αντίπαλο τους από το ζευγάρι Μονακό-Μπαρτσελόνα. Πρόκειται για δύο σύνολα που το καθένα από αυτά θα δώσει στους ερυθρόλευκους μια διαφορετικής φύσεως μάχη.

Οι ταχυδυναμικοί Μονεγάσκοι βασίζονται στο small-ball και στο ανοιχτό γήπεδο, όντας συνεχώς σε θέση “επίθεσης” και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Οι Καταλανοί από την άλλη πλευρά βαδίζουν το γνώριμο μονοπάτι των συνόλων του Τσάβι Πασκουάλ (ακόμα και εάν δεν είναι τέτοιο σε επίπεδο σύνθεσης δεξιοτήτων μιας και το ρόστερ προϋπήρχε) επενδύοντας στο μισό γήπεδο και σε παιχνίδι συνεργασιών με στόχο να βάλουν το μέγεθος τους ως παράγοντα στην εξίσωση κάθε φορά. Παρά το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα έχει έναν σπουδαίο tactician στον πάγκο της και πλέον μεγαλύτερο βάθος από τη Μονακό, η “συμμορία” της Κυανής Ακτής μοιάζει να μπορεί να βάλει περισσότερα προβλήματα στην ελληνική ομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως (για διαφορετικούς λόγους), ο Ολυμπιακός είναι καθαρό φαβορί. Έχει την εμπειρία, το ποιοτικό βάθος, την προπονητική καθοδήγηση και τις προσωπικότητες για να διαχειριστεί ακόμα και το “απρόοπτο” που μπορεί να φέρει μια τέτοια σειρά.

Ο Παναθηναϊκός βιώνει μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν έπιασε τα απαιτούμενα αγωνιστικά standards μέσα στη σεζόν όπου του έλειψε η σταθερότητα. Τελείωσε όμως κανονική την περίοδο/Play-in δείχνοντας ένα πρόσωπο που γέννησε υποσχέσεις. Η Βαλένθια θα του δώσει μια unique μάχη. Για να επιβιώσουν οι πράσινοι, θα χρειαστούν όσο ποτέ άλλοτε την παρέμβαση του Έργκιν Άταμαν στο πλαίσιο διεξαγωγής των παιχνιδιών αυτών. Το up-tempo στυλ των “νυχτερίδων” απαιτεί “Out of the Box” σκέψη ως προς την αναχαίτιση του και εφαρμογή τακτικών που θα βγάλουν τους παίχτες του Μαρτίνεθ έξω από τις συνήθειες τους.

Ο αντισυμβατικός χαρακτήρας της Βαλένθια σε όρους ανάπτυξης και χρόνους εκτελέσεων πιθανόν πρέπει να οδηγήσει τον κόουτς των πρασίνων σε ανακάτεμα της τράπουλας στο κομμάτι των σχημάτων καθότι θα χρειαστεί units που μπορούν να υποστηρίξουν άμυνα αλλαγών αλλά παράλληλα θα έχουν το μέγεθος για να απαγορεύσουν δεύτερες κατοχές σε έναν αντίπαλο που κυνηγάει με πάθος το επιθετικό ριμπάουντ.

Στα άλλα δύο ζευγάρια το ενδιαφέρον είναι (επίσης) τεράστιο καθώς τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε δύο φορές φέτος τη Χάποελ η οποία όμως είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από ότι έδειξε στα συγκεκριμένα ματς. Και εδώ έχουν μια αντιπαράθεση “μεγέθους” και “συνεργασιών” με την “ταχυδύναμη” και την ικανότητα στην “προσωπική φάση”. Ανοιχτή είναι και η σειρά της πρωταθλήτριας Φενέρ απέναντι στην εξαιρετική φετινή Ζάλγκιρις του πρώην ασσίσταντ του Σάρας, Tomas Masiulis. Oι Λιθουανοί κέρδισαν και τις δύο αναμετρήσεις της regular season και θα παρατάξουν την ίσως πιο “πληθωρική” επίθεση της λίγκας απέναντι στην πιο συμπαγή άμυνα, αυτήν των Τούρκων.

Την Τρίτη (28/4) οι πύλες θα ανοίξουν και όλοι μας θα πέσουμε στη “νιρβάνα” των Playoffs για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Είναι η καλύτερη, η πιο μπασκετική περίοδος της χρονιάς.

Ας το απολαύσουμε.