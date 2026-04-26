Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Σάσα Βεζένκοβ με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι κι επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

Ο Εβάν Φουρνιέ θέλησε να συγχαρεί τον συμπαίκτη του με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για το σπουδαίο βραβείο του κάνοντας μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», όπου και είναι ιδιαίτερα ενεργός.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ανέβασε μία φωτογραφία του Βεζένκοβ που κοιμάται στο αεροπλάνο συνοδεύοντάς τη με το «MVP», ενώ σχολίασε παρακάτω πως την φύλαγε δύο μήνες ώστε να την δημοσιεύσει αυτή ακριβώς τη στιγμή.