Μέλη της καλύτερης πεντάδας της κανονικής περιόδου της Euroleague ψηφίστηκαν, όπως αναμενόταν, οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο παίκτες στη λίστα.

Μεγάλη αναγνώριση για τον Ολυμπιακό και τη φετινή του πορεία στην κανονική περιοδο της Euroleague, καθώς η διοργανώτρια αρχή συμπεριέλαβε τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στην καλύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο εκπροσώπους στους καλύτερους πέντε παίκτες και από εκεί και πέρα, οι Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) και Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) αποτελούν τις υπόλοιπες επιλογές για την κανονική περίοδο.

«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ολοκλήρωσε την κυριαρχία του Ολυμπιακού στη ρακέτα με μια σεζόν που έθεσε τα στάνταρ σε αποδοτικότητα και σωματική επιβολή κοντά στο καλάθι. Ο σέντερ ηγήθηκε της λίγκας στα ριμπάουντ με 7,1 ανά αγώνα, συμπεριλαμβανομένων 3,1 επιθετικών (κορυφαία επίδοση στη διοργάνωση), ενώ παράλληλα βρέθηκε στην κορυφή και στο ποσοστό ριμπάουντ, προσθέτοντας 10,6 πόντους ανά παιχνίδι με 69,2% στα δίποντα. Η επίδρασή του ξεπέρασε τα απλά νούμερα, καθώς συγκαταλέχθηκε στους κορυφαίους της λίγκας σε true shooting percentage (73,8%) και πόντους ανά κατοχή (1,33), καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση συνολικά στο PIR με 20,1. Η παρουσία του Μιλουτίνοφ αποτέλεσε στήριγμα και στις δύο πλευρές του παρκέ, όπου η τοποθέτηση και η πειθαρχία του έκαναν το σκοράρισμα κοντά στο καλάθι ιδιαίτερα δύσκολο για τους αντιπάλους. Κατέγραψε πέντε double-doubles, πραγματοποίησε μερικές από τις κορυφαίες εμφανίσεις στα ριμπάουντ μέσα στη σεζόν και κέρδιζε σχεδόν τέσσερα φάουλ ανά αγώνα, ασκώντας συνεχή πίεση στις αντίπαλες φροντλάιν. Ως βασικός πυλώνας της κορυφαίας ομάδας της κανονικής περιόδου, αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή στην All-EuroLeague και επισφραγίζει την καλύτερη σεζόν της καριέρας το», αναφέρει η Euroleague.

Για τον Βεζένκοβ σημειώνει:

«Μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις της σύγχρονης εποχής της EuroLeague, ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε άλλη μία σεζόν υψηλού επιπέδου, κερδίζοντας την τέταρτη συμμετοχή του στην All-EuroLeague First Team. Ο Βεζένκοβ ηγήθηκε της λίγκας στο performance index rating με 23,1 και κατέκτησε το βραβείο "Alphonso Ford" με μέσο όρο 19,4 πόντους ανά αγώνα, συμβάλλοντας παράλληλα, ώστε ο Ολυμπιακός να τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 26–12.

Υπόδειγμα αποτελεσματικότητας και σταθερότητας, ο Βεζένκοβ σημείωσε διψήφιο αριθμό πόντων σε όλα εκτός από ένα από τα 34 παιχνίδια του και πέτυχε τουλάχιστον 20 πόντους σε 19 περιπτώσεις. Βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους ριμπάουντερ της διοργάνωσης με 6,6 ανά αγώνα και ηγήθηκε της EuroLeague με 23 παιχνίδια στα οποία είχε PIR 20 ή υψηλότερο. Αναδείχθηκε MVP του μήνα για τον Ιανουάριο και συγκέντρωσε τις περισσότερες διακρίσεις MVP της αγωνιστικής (τρεις συνολικά). Αυτή η τέταρτη παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα τον φέρνει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, ενισχύοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς φόργουορντ στην ιστορία της EuroLeague».