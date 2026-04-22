Ο Παναθηναϊκός καλείται να αποκλείσει μια ομάδα σαν τη Βαλένθια που δεν έχει νικήσει μέσα στη σεζόν. Το παρελθόν φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις στο τριφύλλι.

O Τι Τζει Σορτς έκανε εξαιρετική εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Οι... πράσινοι έχουν μπροστά τους μια δύσκολη αποστολη κόντρα σε μια ομάδα που παίζει όμορφο μπάσκετ, τερμάτισε δεύτερη και έχει στον πάγκο της τον προπονητή της σεζόν στη Euroleague, τον Μαρτίνεθ.

Μάλιστα η ισπανική ομάδα φέτος έχει καταφέρει να νικήσει δύο φορές την ομάδα του Αταμάν. Στην Ισπανία η Βαλένθια επικράτησε με 102-84, ενώ στο Telekom Center Athens νίκησε με 89-79.

Ακόμα και έτσι όμως αν οι πράσινοι δουν το πρόσφατο παρελθόν, έχουν λόγο να αισιοδοξούν. Γιατί το έχουν ξανακάνει να αποκλείσουν στα playoffs ομάδα που τους νίκησε δύο φορές στη regular season στην ίδια σεζόν.

Το παράδειγμα της Μακάμπι τη σεζόν που πανηγύρισε το 7ο

Την αγωνιστική περίοδο 2023-24, οι πράσινοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι στα playoffs της Euroleague με πλεονέκτημα έδρας. Και παρόλο που είχαν χάσει και τα δύο ματς της regular season, στα playoffs έβγαλαν αντίδραση, πήραν εκδίκηση και πέρασαν με 3-2 και νίκη στο καθοριστικό Game 5 στο ΟΑΚΑ.

Στο τέλος του δρόμου νίκησαν τη Ρεάλ στον τελικό με μυθικό Κώστα Σλούκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του 7ου τίτλου τους στη Euroleague.

Εκτός έδρας στην κανονική διάρκεια είχε λυγίσει με 90-75 από τη Μακάμπι, ενώ στην Αθήνα έχασε με 86-81.

Στα playoffs όμως το σκηνικό ήταν διαφορετικό και αν και ζορίστηκε πολύ, στο τέλος προκρίθηκε. Οι Ισραηλινοί έκαναν το break στο πρώτο ματς, οι πράσινοι απάντησαν, όμως η Μακάμπι έκανε το 2-1.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε το break στο Game 4 που ήταν ματς ζωής και θανάτου για εκείνον και η σειρά επέστρεψε Telekom Center Athens για Game 5. Εκεί η ομάδα του Άταμαν παρουσιάστηκε σοβαρή και επικράτησε με 81-72. Ο Ναν ήταν ασταμάτητος με 25 πόντους, ενώ κομβικοί ήταν οι Σλούκας και Παπεπέτρου με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Πήγε στο Final Four, υπέταξε τις Φενέρ και Ρεάλ για να ράψει το 7ο αστέρι!