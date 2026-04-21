Φενέρμπαχτσε: Πήρε θέση για τις δυο μεταγραφές
Το ρεπορτάζ του τούρκου δημοσιογράφου Γιαγκίζ Σαμπουνσούογλου που έκανε λόγο για συμφωνία της Φενέρμπαχτσε με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας, προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της τουρκικής ομάδας.
Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, Τζεμ Τζίριτζι, διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τις πληροφορίες εξηγώντας με σαφήνεια πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με παίκτη ως τώρα και πως θα αξιολογηθεί η ομάδα από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά την ολοκλήρωση των φετινών υποχρεώσεων τους.
«Κατά τη διάρκεια της EuroLeague, είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στον στόχο μας: να περάσουμε τη σειρά των playoffs και να ολοκληρώσουμε τους αγώνες του πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει παίκτης που έχει υπογράψει συμβόλαιο.
Εμπιστευόμαστε την ομάδα και τον προπονητή μας, στον απόλυτο βαθμό. Σε αυτή την κρίσιμη φάση, η υποστήριξη του κόσμου έχει τεράστια σημασία. Η επίσημη επικοινωνία και οι αξιολογήσεις γι’ αυτή τη σεζόν, θα γίνουν μετά από την ολοκλήρωσή της», έγραψε αναλυτικά σε ανάρτηση του στο «X» ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε Τζεμ Τζίριτζι.
EuroLeague sürecinde takım olarak tamamen hedefimize odaklanmış durumdayız. Öncelikli hedefimiz, playoff serisini geçmek ve Türkiye Ligi karşılaşmalarını kayıpsız şekilde tamamlamaktır.— Cem Ciritci (@cemciritci) April 21, 2026
Şu ana dek sözleşme imzaladığımız herhangi bir oyuncu bulunmamaktadır.
Takımımıza ve…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.