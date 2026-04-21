Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε Τζεμ Τζίριτζι διέψευσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας.

Το ρεπορτάζ του τούρκου δημοσιογράφου Γιαγκίζ Σαμπουνσούογλου που έκανε λόγο για συμφωνία της Φενέρμπαχτσε με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας, προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της τουρκικής ομάδας.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, Τζεμ Τζίριτζι, διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τις πληροφορίες εξηγώντας με σαφήνεια πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με παίκτη ως τώρα και πως θα αξιολογηθεί η ομάδα από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά την ολοκλήρωση των φετινών υποχρεώσεων τους.

«Κατά τη διάρκεια της EuroLeague, είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στον στόχο μας: να περάσουμε τη σειρά των playoffs και να ολοκληρώσουμε τους αγώνες του πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει παίκτης που έχει υπογράψει συμβόλαιο.

Εμπιστευόμαστε την ομάδα και τον προπονητή μας, στον απόλυτο βαθμό. Σε αυτή την κρίσιμη φάση, η υποστήριξη του κόσμου έχει τεράστια σημασία. Η επίσημη επικοινωνία και οι αξιολογήσεις γι’ αυτή τη σεζόν, θα γίνουν μετά από την ολοκλήρωσή της», έγραψε αναλυτικά σε ανάρτηση του στο «X» ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε Τζεμ Τζίριτζι.