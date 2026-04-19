Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 93-90 της Τράμπζονσπορ για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας, όμως το μυαλό όλων είναι στον Κρις Σίλβα.

Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι δείχνοντας να πονάει, με τους ανθρώπους της Φενέρ να κάθονται σε αναμένα κάρβουνα έως ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του παίκτη.

Fenerbahçe Beko'da Chris Silva bu pozisyondan sonra sakatlık yaşadı.



İncelemenin ardından Ege Arar'a sportmenlik dışı faul çalındı.



Chris Silva, sakatlığı sonrası soyunma odasına götürüldü. pic.twitter.com/3VkD8m3cpL April 19, 2026

Στα του αγώνα, η Φενέρ έφτασε στις 23 νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με την Μπεσίκτας.

Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 21 πόντους, ενώ ο Νικόλο Μέλι τον ακολούθησε με 14. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Κρις Σίλβα και Μίκαελ Γιάντουνεν με 10 πόντους έκαστος.

Η Φενερμπαχτσέ κοντράρεται με την Μανίσα την επόμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα, ενώ στις 28 του Απρίλη θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις για τα Play Offs της EuroLeague.