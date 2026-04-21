EuroLeague: Οι ημερομηνίες των Play offs
Η EuroLeague μπήκε στην τελική της ευθεία, με το Play In να έχει κατά το ήμισυ ολοκληρωθεί και 3 από τα 4 ζευγάρια των Play Offs να έχουν διαμορφωθεί.
Αυτό σημαίνει πως πλέον μετρούμε αντίστροφα για την έναρξη των Play Offs της EuroLeague, τα οποία θα κρίνουν και το ποιες θα είναι οι τέσσερεις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four.
Πότε ξεκινούν τα Play Offs και ποια θα είναι η μορφή τους
Με το πέρας των Play In, oκτώ ομάδες – οι έξι πρώτες της κανονικής περιόδου και οι δύο που θα επιβιώσουν από το Play-In – θα χωριστούν σε τέσσερα ζευγάρια, τα οποία θα κριθούν στις τρεις νίκες (best-of-five), με βάση τη θέση που θα έχουν κατά την είσοδό τους στα playoffs.
Οι αγώνες ξεκινούν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου.
Τα δύο πρώτα παιχνίδια, καθώς και ένα πιθανό πέμπτο σε κάθε σειρά, θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική περίοδο.
Οι νικητές των σειρών, φυσικά, προκρίνονται στο Final Four της Αθήνας.
Το πρόγραμμα των Game 1 και Game 2:
Euroleague Playoffs - Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 29 Απριλίου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
