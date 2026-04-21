Δείτε πώς εξελίχθηκαν οι «μονομαχίες» του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη regular season με φόντο τις επερχόμενες... συναντήσεις τους στα Play Offs.ξι..

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στη Μονακό στον... τελικό του Telekom Center Athens στα Play In και κατάφερε να κατοχυρώσει τη θέση του στα Play Offs της EuroLeague ως έβδομος απέναντι στη δεύτερη Βαλένθια.

Η φετινή προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Οι Ισπανοί όχι μόνο έκαναν το 2/2 στη regular season, αλλά το έκαναν με τρόπο που ανέδειξε ξεκάθαρα το αγωνιστικό τους προφίλ και τα προβλήματα που προκάλεσαν στους «πράσινους». Η ατάκα του Εργκίν Άταμαν «μιλάει» από μόνη της. «Παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ, επομένως τους άξιζε 100% να κερδίσουν. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση». Και συνέχισε: «Δεν βρήκαμε τρόπο να απαντήσουμε στον ρυθμό και στο επιθετικό τους πνεύμα. Πιστεύω ότι ακόμα κι αν έπαιζαν κόντρα στους Λέικερς έτσι, θα τους κέρδιζαν».

Τα μεταξύ τους ματς

Στον πρώτο γύρο, η Βαλένθια πέρασε από το Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με 89-79, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τις στιγμές του επιθετικά, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να επιβάλει τον ρυθμό του.

Ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε για τους «πράσινους» με 23 πόντους, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς ακολούθησε με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κρατώντας σε μεγάλο βαθμό την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Απέναντί τους, όμως, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε απαντήσεις παντού. Ο Ντάριους Τόμπσον ήταν ο απόλυτος «εγκέφαλος« με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ελέγχοντας το τέμπο, ενώ ο Κάμερον Τέιλορ πρόσθεσε 18 πόντους, δείχνοντας από τότε πόσο σημαντικός θα είναι στη διάρκεια της σεζόν.

Αν το παιχνίδι του πρώτου γύρου ήταν μια προειδοποίηση, τότε το 102-84 στην Ισπανία ήταν δήλωση. Η Βαλένθια διέλυσε κάθε αμυντική ισορροπία του Παναθηναϊκού, σκοράροντας 102 πόντους και επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της με «όπλο» της την επιθετική της πολυφωνία.

Έξι παίκτες της ομάδας του κόουτς Μαρτίνεθ τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων, επιβεβαιώνοντας ότι η επιθετική τους λειτουργία δεν εξαρτάται από έναν. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο κορυφαίος, με 22 πόντους και 7 ασίστ, ενώ για τους «πράσινους», ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, όμως η συνολική εικόνα δεν ήταν αρκετή. Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις τρεις διψήφιους, αδυνατώντας να ακολουθήσει την επιθετική πολυμορφία των Ισπανών.

Η Βαλένθια κατάφερε να κάνει το 2/2 στη σεζόν απέναντι στο τριφύλλι, αλλά και στις δύο περιπτώσεις μπόρεσε να επιβάλλει το δικό της τέμπο, να ανοίξει το γήπεδο και να φθείρει την άμυνα του Παναθηναϊκού μέσα από συνεχόμενα pick n’ roll και γρήγορες αποφάσεις. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε στιγμές επιθετικής ποιότητας, αλλά δεν βρήκε ποτέ σταθερή απάντηση στο συνολικό πλάνο των Ισπανών.



