Μαρκοϊσβίλι: «Είμαστε το αουτσάιντερ κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά δεν είναι δύσκολο να παίζεις με οκτώ παίκτες»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για το ματς του Play-In, με τον νικητή να «κλειδώνει» τη συμμετοχή στα Playoffs και τη σειρά με τη Βαλένθια.
Ο προπονητής των Μονεγάσκων έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί καθώς είναι εκτός οι Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ με αποτέλεσμα να έχει rotation οκτώ παικτών.
Και πιο συγκεκριμένα υπολογίζει στους Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιάλο, Κεβάριους Χέις, Ματιέ Μπεγκάριν και Ματιέ Στραζέλ.
Για το κλειστό rotation ενόψει του αγώνα στο «Telekom Center Athens» μίλησε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Το να παίζεις με οκτώ παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών. Και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας το Σάββατο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς».
Και συνέχισε: «Θα είμαστε το αουτσάιντερ ωστόσο γνωρίζουμε επίσης πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».
🛫 Off to Athens #RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/AY3iP8zm1O— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 20, 2026
