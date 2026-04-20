Όσμαν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μονακό (21:00, 21/4) για το play in της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό στο play in της Εuroleague στο Telekom Center Athens (21/4, 21:00, live Gazzetta) και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία του στα playoffs χωρίς να χρειαστεί να ζήσει το άγχος και δεύτερου play in.

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για το ματς με την ομάδα από το Πριγκιπάτο και στάθηκε στο rotation των αντιπάλων.

Ποιες είναι οι σκέψεις σου μία μέρα πριν το παιχνίδι με τη Μονακό; «Ναι, εννοώ, νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Είναι πλεονέκτημα για εσάς ότι παίξατε πρόσφατα με τη Μονακό εδώ και ξέρετε πώς παίζουν τώρα με τον νέο προπονητή; «Λιγότερους παίκτες; Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουν καλή ομάδα, εξαιρετικούς παίκτες και ξέρουν πώς να παίζουν, ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Αλλά εδώ, μπροστά στον κόσμο μας, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση και θα κερδίσουμε το παιχνίδι».

«Πολλοί τονίζουν ότι η Μονακό έχει αυτή τη στιγμή οκτώ-εννέα υγιείς παίκτες, αλλά συνήθως σε αυτό το σημείο της σεζόν όλες οι ομάδες παίζουν με πιο μικρό ροτέισον, οπότε είναι περίπου το ίδιο. Ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οι παίκτες που έχουν τώρα είναι οι ίδιοι που έπαιζαν και στην κανονική περίοδο. Δεν νομίζω ότι έπαιζαν με 11 ή 12 παίκτες. Ήταν το ίδιο ροτέισον. Ο μόνος παίκτης που τους λείπει, νομίζω, είναι ο Μίροτιτς, σωστά; Οπότε, έχουν ακόμα εξαιρετικούς παίκτες. Όπως είπα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι και παρότι αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, έκαναν καλή δουλειά στο να επιστρέψουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι φίλαθλοι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, δεδομένου ότι πρόσφατα βραβεύτηκαν ως οι καλύτεροι στην Ευρώπη; «Τεράστιο. Όλη τη σεζόν μας στήριξαν, έδειξαν πίστη. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Προφανώς αύριο είναι άλλη μια μέρα για να μας στηρίξουν, να είναι μαζί μας και ξέρουμε ότι με αυτούς μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι.

Αν ετοιμάζατε βαλίτσες για τα playoffs και έπρεπε να αφήσετε κάτι έξω από όσα δείξατε στην κανονική περίοδο — κάτι που δεν θέλετε να υπάρχει στα playoffs, είτε αμυντικά είτε επιθετικά — τι θα ήταν αυτό; «Νομίζω ότι μέσα στη σεζόν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ελπίζω ότι θα κερδίσουμε αύριο και στα playoffs θα πρέπει να έχουμε λιγότερα από αυτά. Λιγότερα “πάνω-κάτω”, περισσότερα “πάνω”. Να είμαστε πιο σταθεροί μέσα στα 40 λεπτά».

Φαίνεται ότι είστε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα που συχνά “ανεβαίνει” ανάλογα με τον αντίπαλο. Θυμάμαι το παιχνίδι στη Μαδρίτη και άλλο ένα, όπου είχες πει ότι στα μεγάλα ματς όλοι ανεβαίνουν. Πιστεύεις ότι είστε τέτοια ομάδα και τώρα στα playoffs είστε έτοιμοι; «Ναι, όπως είπα, η σεζόν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε στο Final Four και φέτος το Final Four είναι στο γήπεδό μας. Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε εκεί μπροστά στους φιλάθλους μας. Ελπίζω, όπως είπα, να είμαστε πιο σταθεροί. Έχουμε ομάδα που ξέρει πώς να παίζει σε τέτοια παιχνίδια, στα playoffs. Κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά τώρα σκεφτόμαστε μόνο ένα: τη Μονακό.

Για το αν είναι βάρος μέσα στη σεζόν το ότι “το Final Four είναι στο γήπεδό του Παναθηναϊκού και πρέπει να είναι εκεί: «Νομίζω ότι όταν παίζεις στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί — και είναι λογικό. Το περιμένουμε κι εμείς. Αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, όσο είμαστε ακόμα μέσα στη μάχη των playoffs, ο στόχος είναι εκεί. Πέρσι είχαμε πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ με την Εφές και μετά πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και κερδίσαμε το Game 3. Ναι, το πλεονέκτημα έδρας είναι σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι πώς παίζεις. Αν παίξουμε όπως στα τελευταία 8-9 παιχνίδια, νομίζω ότι έχουμε καλές — πολύ καλές — πιθανότητες να βρεθούμε ξανά στο Final Four.»