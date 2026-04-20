Παναθηναϊκός - Μονακό: Οι διαιτητές της κρίσιμης αναμέτρησης
Την Τρίτη 21/4 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τo play in της Euroleague (21:00, 21/4, live Gazzetta) και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία του στα playoffs. Σε περίπτωση ήττας θα έχει άλλη μια ευκαιρια, πάλι εντός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Μπάρτσα-Ερυθρός Αστέρας.
Οι διοργανωτές έκαναν γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει ποιος θα παίξει με τη Βαλένθια στα playoffs.
Στο Telekom Center Athens θα σφυρίξουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.