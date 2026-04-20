Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό (21:00, 21/4) για το play in της Euroleague.

Την Τρίτη 21/4 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τo play in της Euroleague (21:00, 21/4, live Gazzetta) και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία του στα playoffs. Σε περίπτωση ήττας θα έχει άλλη μια ευκαιρια, πάλι εντός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Μπάρτσα-Ερυθρός Αστέρας.

Οι διοργανωτές έκαναν γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει ποιος θα παίξει με τη Βαλένθια στα playoffs.

Στο Telekom Center Athens θα σφυρίξουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).