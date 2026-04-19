Δεν μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold-out την αναμέτρηση με τη Μονακό (21/04, 21:00) μέσα σε 24 ώρες, για τα play-in της EuroLeague.

Συγκεκριμένα στον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, οι φίλοι του «τριφυλλιού», έδειξαν για ακόμη μία φορά την απόλυτη στήριξη τους στην ομάδα και θα βρίσκονται στο «Telekom Center Athens», προκειμένου να υποστηρίξουν τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν.

Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, τότε θα παίξει με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, ενώ σε περίπτωση ήττας θα έχει άλλη μία ευκαιρία για τα play-offs και θα κοντραριστεί για το τελευταίο.... εισιτήριο με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.

Ο νικητής του τελευταίου αγώνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

