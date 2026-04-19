Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε sold-out για το ματς με τη Μονακό σε 24 ώρες!
Δεν μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold-out την αναμέτρηση με τη Μονακό (21/04, 21:00) μέσα σε 24 ώρες, για τα play-in της EuroLeague.
Συγκεκριμένα στον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, οι φίλοι του «τριφυλλιού», έδειξαν για ακόμη μία φορά την απόλυτη στήριξη τους στην ομάδα και θα βρίσκονται στο «Telekom Center Athens», προκειμένου να υποστηρίξουν τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν.
Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, τότε θα παίξει με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, ενώ σε περίπτωση ήττας θα έχει άλλη μία ευκαιρία για τα play-offs και θα κοντραριστεί για το τελευταίο.... εισιτήριο με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.
Ο νικητής του τελευταίου αγώνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
SOLD OUT 💥🏠
The message is clear: The road to the Playoffs goes through a green hell! ☘️
In 24 hours time, you’ve ensured that Tuesday’s battle against @ASMonaco_Basket will be played in a deafening atmosphere. 🔥
The 6th player is ready. Let’s get this W together #PAOFans!… pic.twitter.com/NhYM7tKenR— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας.