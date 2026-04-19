Ο Ναντίρ Ιφί ξεκαθάρισε πως μόνο το ΝΒΑ τον απασχολεί μετά την Παρί και τίποτε άλλο.

Ματιές στο ΝΒΑ ρίχνει ο Ναντίρ Ιφί, καθώς εκεί βλέπει το μέλλον του ο 23χρονος γκαρντ της Παρί που έκανε μια εξαιρετική σεζόν στη Euroleague. Ο Γάλλος «εκτελεστής» για δεύτερη σερί σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ήταν εξαιρετικός (είχε 18.9 πόντους μέσο όρο, 2.3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ) και ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία στον ηγετικό του ρόλο.

Εύλογα αρκετές ομάδες της Euroleague τον έχουν βάλει στο «στόχαστρο» τους, αλλά εκείνος φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση του. Θεωρεί πως το ΝΒΑ είναι ο μεγάλος στόχος και εκεί αποβλέπει. Προφανώς και θα ακούσει τις προτάσεις που θα του γίνουν, αλλά θα στραφεί σ’ αυτές, μόνο εάν δεν βρεθεί κάτι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μάλιστα, με τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Parisien δήλωσε έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του, να πάρει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

«Δεν είναι μυστικό, νιώθω έτοιμος. Ελπίζω να έχω μια ευκαιρία το συντομότερο δυνατό αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ πλέον να δηλώσω συμμετοχή στο Draft, αλλά ελπίζω σε ένα συμβόλαιο ελεύθερου παίκτη. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα - το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να αποδεικνύω την αξία μου στο γήπεδο. Ξέρω ότι έχω έντονο ενδιαφέρον και για την Ευρώπη, αλλά έχω ακόμα συμβόλαιο με την Παρί. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή η μόνη μου επιλογή είναι το NBA», δήλωσε ο Ναντίρ Ιφί χωρίς να αφήνει περιθώρια περαιτέρω συζητήσεις, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή.