Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 της EuroLeague με το εντυπωσιακό του κάρφωμα με τα δύο χέρια πάνω στον Ρόλαντ Σμιτς.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 και πλέον βάζει μπρος για τα play in όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (21/04, 21:00).

Ο MVP της αναμέτρησης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ξεχώρισε με 24 πόντους έχοντας σχεδόν αλάνθαστη στατιστική με 3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές ήρθε από τον πάγκο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Έφες και έδωσε σκορ, αλλά και θέαμα!

Μάλιστα, το εντυπωσιακό του κάρφωμα με τα δύο χέρια πάνω στον Σμιτς κέρδισε την πρώτη θέση στο Top-10 των κορυφαίων φάσεων της 38ης αγωνιστικής της EuroLeague.

