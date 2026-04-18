Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό contact dunk με τα δύο χέρια του Ρογκαβόπουλου στην κορυφή του Top-10 της EuroLeague!
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 και πλέον βάζει μπρος για τα play in όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (21/04, 21:00).
Ο MVP της αναμέτρησης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ξεχώρισε με 24 πόντους έχοντας σχεδόν αλάνθαστη στατιστική με 3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές ήρθε από τον πάγκο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Έφες και έδωσε σκορ, αλλά και θέαμα!
Μάλιστα, το εντυπωσιακό του κάρφωμα με τα δύο χέρια πάνω στον Σμιτς κέρδισε την πρώτη θέση στο Top-10 των κορυφαίων φάσεων της 38ης αγωνιστικής της EuroLeague.
