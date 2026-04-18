EuroLeague: MVP της 38ης αγωνιστικής ο Ράιτ!
Την πιο σημαντική νίκη της στη σεζόν πέτυχε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας της Παρί με 85-79, αφήνοντας εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις, επέβαλλε την κυριαρχία της στην αναμέτρησης και έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Μόουζες Ράιτ τον είδε να κατακτά το βραβείο του MVP της 38ης αγωνιστικής.
Moses Wright takes Round 38 MVP honors 🔋— EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2026
Ο Ράιτ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 43 PIR, την κορυφαία επίδοση της αγωνιστικής και τη δεύτερη καλύτερη συνολικά στη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα σημείωσε ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ με 18 (εκ των οποίων 7 επιθετικά), ενώ πρόσθεσε 16 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (6/7 δίποντα, 4/6 βολές). Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς «γέμισε» τη στατιστική του με 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 8 κερδισμένα φάουλ.
Αυτό ήταν το δεύτερο βραβείο MVP αγωνιστικής για τον Ράιτ φέτος, μετά από εκείνο της 28ης αγωνιστικής, δείχνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, έγινε ο τέταρτος παίκτης της Ζάλγκιρις που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο τη σεζόν 2025-26, μετά και τις δύο διακρίσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο.
