EuroLeague: MVP της 38ης αγωνιστικής ο Ράιτ!

EuroLeague: MVP της 38ης αγωνιστικής ο Ράιτ!

Ευτυχία Οικονομίδου
EuroLeague: MVP της 38ης αγωνιστικής ο Ράιτ!
Ο Μόουζες Ράιτ πραγματοποίησε «μαγική» εμφάνιση στο πιο κρίσιμο ματς της Ζάλγκιρις, οδηγώντας την ομάδα του στα play offs για να αναδειχθεί MVP της 38ης αγωνιστικής.

Την πιο σημαντική νίκη της στη σεζόν πέτυχε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας της Παρί με 85-79, αφήνοντας εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις, επέβαλλε την κυριαρχία της στην αναμέτρησης και έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Μόουζες Ράιτ τον είδε να κατακτά το βραβείο του MVP της 38ης αγωνιστικής.

Ο Ράιτ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 43 PIR, την κορυφαία επίδοση της αγωνιστικής και τη δεύτερη καλύτερη συνολικά στη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα σημείωσε ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ με 18 (εκ των οποίων 7 επιθετικά), ενώ πρόσθεσε 16 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (6/7 δίποντα, 4/6 βολές). Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς «γέμισε» τη στατιστική του με 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 8 κερδισμένα φάουλ.

 

Αυτό ήταν το δεύτερο βραβείο MVP αγωνιστικής για τον Ράιτ φέτος, μετά από εκείνο της 28ης αγωνιστικής, δείχνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, έγινε ο τέταρτος παίκτης της Ζάλγκιρις που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο τη σεζόν 2025-26, μετά και τις δύο διακρίσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο.

@Photo credits: Euroleague
     

